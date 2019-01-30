Хабиб не будет выступать в UFC, пока дисквалифицированы его брат и Тухугов

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не будет драться в UFC до окончания срока дисквалификации членов его команды — Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Напомним, Нурмагомедов на девять месяцев отстранён от поединков и оштрафован на $ 500 тыс. Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс. Сроки всех дисквалификаций отсчитываются с 6 октября 2018 года.

«Хабиб не будет выступать, пока дисквалифицированы Абубакар и Зубайра», — приводит слова Магомедова Sport24.

По словам Магомедова, Хабиб также не планирует принимать участие в социальной программе, направленной против хулиганства. За участие в программе срок дисквалификации бойца может быть сокращён на три месяца.

«Мы считаем, что Абубакара и Зубайру несправедливо отстранили на год. Недовольны этим решением. Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим», — сказал менеджер.