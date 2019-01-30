Дэн Хендерсон: к сожалению, Фёдор Емельяненко исчерпал себя

Завершивший карьеру боец MMA Дэн Хендерсон прокомментировал поединок Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.

Их бой состоялся в минувшее воскресенье. Емельяненко проиграл техническом нокаутом на первой минуте первого раунда. Поединок проходил на турнире Bellator 214 в Инглвуде. На кону стояли пояс Гран-при и чемпионский пояс тяжёлого дивизиона организации Bellator.

«Чертовски хорошая работа от Бейдера. У Фёдора что-то не так с подбородком. Он всё ещё суперопасен. Я полагал, что Бейдер победит, но вовсе не так. Кажется, что Фёдор исчерпал себя, к сожалению. Я бы хотел увидеть его новые бои, но...», — сказал Хендерсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хендерсон и Емельяненко встречались в июле 2011 года на турнире StrikeForce. Победу техническим нокаутом в первом раунде тогда одержал Дэн.