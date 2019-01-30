Соннен: Джонс принимал другое вещество, которое было загрязнено туринаболом

Боец ММА Чейл Соннен поделился своими мыслями о ситуации с проваленными допинг-тестами чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса.



«Джон Джонс принимал другое запрещённое вещество, которое было загрязнено туринаболом. Сейчас он показывает себя жертвой и говорит, что он не принимал туринабол специально. Это правда. Я мог бы узнать больше деталей дела, мог бы рассказать конкретно, как и что он делал. В его команде это происходит не впервые, Мир также проваливал тесты на туринабол.



При втором нарушении спортсмен должен получать минимум два года отстранения. Но Джонс принял сделку с USADA, при этом не имея никакой ценной информации для них. Он просто воспользовался лазейкой в правилах», — приводит слова Соннена BJPenn.