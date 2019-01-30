Экс-тренер Ковалёва — об обвинениях в нападении: Сергей не мог такое сделать

Экс-тренер Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов прокомментировал ситуацию с обвинениями боксёра в нападении на женщину.



«Когда я впервые узнал об истории с нападением Ковалёва на женщину? 18 января. Увидел по ТВ рекламу реванша Альварес — Ковалёв 2, а после неё говорилось, что Сергея обвиняют в таком преступлении. Сам с ним об этом не говорил. Серёга готовится ко второму бою, на него лучше такими разговорами не давить.



В те выходные меня там не было. В Биг-Бэре рядом с Серёгой находился тренер по физподготовке, а я уехал оттуда тремя днями ранее. У Ковалёва в тот период шла тяжёлая физическая работа, и моей задачей было заезжать к нему и несколько дней работать над «школой», чтобы разбавлять нагрузки. Всё шло по плану.



Чтобы Серёга пошёл в кафе и что-то там выпил — такого быть не может, и уже давно. Он много времени не употребляет спиртного. Может иногда 50 граммов красного вина выпить вечером, чтобы головой отдохнуть, но это максимум. А чтобы на вечеринку пошёл, а потом такое сделал… Не верю. Не может быть.



Ковалёв планировал посвятить тот уик-энд семье. Он и мне предлагал остаться, побыть в гостях. Я тогда отказался: «Отдыхай с семьёй, а я поеду». Понимаете, я мусульманин. Мне было бы сложно находиться в доме, если там жена. У нас в этом плане всё по-другому. Но я знал, что Ковалёв отдыхает с родными дома. Вот ещё одна причина, почему я не верю в то, что сейчас пишут. Да и вообще, я этого человека хорошо знаю. Он не мог такое сделать», — сказал Аброр Турсунпулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.