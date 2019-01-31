Орловский: не злорадствовал над Емельяненко, а хотел кинуть дерьмо в экспертов

Тяжеловес UFC Андрей Орловский объяснил суть своего поста про поражение Фёдора Емельяненко Райану Бейдеру, который многие сочли издевательским над российский бойцом.

«Пост был о самом простом. Ничего не потеряно для Емельяненко, это раз. А во-вторых, чтобы заткнуть хлебала всем «экспертам», которые тяжелее пива ничего не поднимали. Лежат на диване, ковыряются в заднице и пишут комментарии про хрустальные челюсти и так далее. Я читал и угорал. Заметьте, я ни слова не сказал о Емельяненко. Просто спросил, где же ваша хвалёная непробиваемая челюсть. Что, теперь и у него подбородок хрустальный? Ни в коем случае не злорадствовал и не кидал камень в сторону Емельяненко. Хотел кинуть кусок дерьма в экспертов. Я знал, что так и отреагируют люди. Поэтому и выставил.

Знаете, я читал комментарии и видел, там писали, мол, вот, мы были и твоими фанатами, и Федиными. А я думаю: где вы были, когда меня с говном мешали? Чего вы рты позакрывали и в тряпочку молчали. Я ещё и товарищу говорил: смотри, с утра польётся. И полилось. Почему поставил «фиг с ним, проиграл и проиграл»? Это к тому, что все рано или поздно проигрывают, потом возвращаются. Я тому пример. И Емельяненко — не исключение. Если бы придумал другой тэг, написал бы и его, но тогда было поздно, спать хотелось. Так или иначе это пиар. Чёрный или белый. Значит, я на слуху, пусть продолжают писать», — сказал Орловский Sport24.