Сен-Пьер: мои менеджеры пытаются устроить бой с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер готов к поединку с российским обладателем титула UFC лёгкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Уже несколько месяцев мои менеджеры общаются с UFC, чтобы попытаться устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Я знаю, что Хабиб хотел подраться со мной, и я хочу подраться с ним. Дело не в неприязни, а в уважении. Меня как спортсмена привлекает возможность победить того, кто кажется непобедимым.



Я считаю Хабиба лучшим бойцом ​​в мире. Он непобеждён. Когда ты смотришь, как он выступает, он невероятен. Он побеждает в каждом раунде. Никто никогда не находил его слабого места. Так что он — это действительно хорошая задача, которую нужно решить. Для меня как бойца это самая захватывающая возможность», — сказал Сен-Пьер GlobalNews.