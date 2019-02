Ковалёв: моя цель — объединить все титулы

2 февраля на арене The Ford Center at The Star, что во Фриско (штат Техас, США), состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв.

В преддверии этого противостояния россиянин признался, что он по-прежнему надеется стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

«Моя цель — объединить все титулы. Но пока я потерял один пояс на пути к выполнению своей задачи. После поражения от Альвареса многие думали, что я должен завершать карьеру. Но не в моём характере завершить карьеру поражением. Когда я побеждаю, я задумываюсь о том, остановиться или нет. Но когда я проигрываю, я не думаю о том, чтобы завершить выступления», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.