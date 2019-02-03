Цзю: Ковалёв — сильнейший боксёр в России, и он способен объединить титулы

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалёва в поединке Элейдером Альваресом, назвав россиянина сильнейшим боксёром страны.

«Ковалёв будет выступать на высоком уровне до тех пор, пока у него будет стремление и желание. Здесь всё зависит только от него, как долго у него будет запал. Сильнейший ли Ковалёв боксёр России? А кто сильнее? Кто у нас ещё чемпион? Это вопрос риторический. Сейчас Ковалёв сильнейший.

Способен ли Ковалёв объединить пояса? Способен. Сейчас надо идти поступательно. Была задача — взять реванш. Он это сделал. А какие будут следующие шаги, знает только его команда», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.