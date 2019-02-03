Ковалёв: Альварес надеялся на один удар, а я продолжал боксировать

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от победы в бою с Элейдером Альваресом, благодаря которой ему удалось вернуть титул. По словам россиянина, он продолжал следовать плану на бой, невзирая на попытки колумбийца решить все одним ударом. Также Ковалёв поблагодарил свою команду.

«Моей целью было боксировать. Альварес надеялся на один удар и искал возможности для этого, но я продолжал боксировать. Единственный раз, когда мне были доставлены неприятности случились тогда, когда он попал большим пальцем мне в глаз. Я должен поблагодарить свою команду. Они сдерживали меня и уберегли от перетренированности, именно потому я смог оказывать давление на Альвареса на протяжении всей встречи», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.