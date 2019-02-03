Шлеменко: не вижу смысла в поединке Ковалёв — Бивол, весь мир против нас

Экс-чемпион Bellator, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Сергея Ковалёва в поединке с Элейдером Альваресом, а также дал понять, что не хотел бы видеть очной дуэли Ковалёва с другими российскими боксёрами.

"«Если Ковалёву будет удаваться тренироваться так, как сейчас, то он сможет выступать ещё долгое время. Он хорошо себя чувствует, бой это показал. Ему нужно драться и драться. Может ли он объединить пояса? Я

не вижу смысла драться ему с тем же Димой Биволом. Это неинтересно. У них нормальные отношения. В этих боях нет смысла.

С кем ему драться? Боксёры же растут, постоянно что-то меняется. Найти соперника не так сложно, иностранцев очень много, а ведь весь мир против нас. Желающих разобраться с тобой и забрать титул всегда можно найти», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.