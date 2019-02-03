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Дува: проблем с подбором соперника для Ковалёва не будет

Дува: проблем с подбором соперника для Ковалёва не будет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Промоутер чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва Кэти Дува пока не может назвать имя следующего соперника россиянина, но отмечает, что найти противника россиянину будет не так уж и сложно.

«Выбор очень велик. Мы сядем с нашими друзьями из компании Top Rank и обсудим это. Но не думаю, что мы столкнёмся с проблемами по подбору соперника для Ковалёва», — приводит слова функционера ESPN.

В качестве потенциальных соперников называют чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева, чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика, а также чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиреса, который принял решение перейти в полутяжёлый дивизион.

Утром 3 февраля мск Сергей Ковалёв победил единогласным решением Элейдера Альвареса и вернул титул чемпиона мира.

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