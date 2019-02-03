Дува: проблем с подбором соперника для Ковалёва не будет

Промоутер чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва Кэти Дува пока не может назвать имя следующего соперника россиянина, но отмечает, что найти противника россиянину будет не так уж и сложно.

«Выбор очень велик. Мы сядем с нашими друзьями из компании Top Rank и обсудим это. Но не думаю, что мы столкнёмся с проблемами по подбору соперника для Ковалёва», — приводит слова функционера ESPN.

В качестве потенциальных соперников называют чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева, чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика, а также чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиреса, который принял решение перейти в полутяжёлый дивизион.

Утром 3 февраля мск Сергей Ковалёв победил единогласным решением Элейдера Альвареса и вернул титул чемпиона мира.