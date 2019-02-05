Усик и Пакьяо в 4-й группе претендентов на звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить опрос, который поможет определить лучшего боксёра XXI века по версии подписчиков сайта в социальных сетях. Голосование проводится в официальной группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».



Своеобразный баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших боксёра из каждой группы. Состав первых трёх групп уже был опубликован ранее. Сегодня же, 5 февраля, представлены участники заключительной группы.

Из завершивших карьеру спортсменов в неё вошли экс-чемпион мира небитый Джо Кальзаге и экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко.

Среди действующих боксёров в списке абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик, чемпион мира в полусреднем весе и единственный боец, завоевавший титулы в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион в пяти весовых категориях Нонито Донэйр.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».