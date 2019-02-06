Макгрегор стал новым послом компании Parimatch

Одна из крупнейших российских букмекерских компаний Parimatch объявила о подписании контракта с бойцом UFC Конором Макгрегором.



«У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Горжусь, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями и уже заряжен побеждать с Parimatch!» — сказал Макгрегор.



«Присоединение Конора Макгрегора к команде Parimatch — логическое развитие событий после грандиозного подписания сотрудничества с UFC. Мы в команде очень рады, что Конор стал бренд-амбассадором Parimatch и теперь представляет обновлённое, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Уверен, пользователи позитивно встретят новый образ Parimatch в России. Мы намерены взбодрить рынок», — заявил Игорь Вишняков, управляющий партнёр «Париматч Россия».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в лёгком весе и в полулёгком весе. В 2018 году он проиграл Хабибу Нурмагомедову в одном из самых обсуждаемых боёв в истории UFC.