Турман может провести бой с Бронером

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман следующий поединок может провести с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером, сообщает Boxingnews24. Поединок ещё не подтверждён, но вероятность его проведения существует.

Этот бой может стать добровольной защитой титула для Турмана. Напомним, Кит вернулся на ринг в январе этого года, после почти двух лет отсутствия, победив решением судей Хосесито Лопеса.

Что касается Эдриена Бронера, то минувший его поединок также был титульным. 19 января на вечера бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американец единогласным решением судей уступил чемпиону мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Это поражение стало для Бронера четвёртым на профессиональном ринге.