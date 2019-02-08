Дуэли взглядов Уиттакер—Гастелум и Силва—Адесанья

В Мельбурн состоялась пресс-конференция, посвящённая турниру UFC 234, который пройдёт там 10 февраля.

В главном поединке вечера чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер будет защищать пояс против американского мексиканца Келвина Гастелума. В соглавном бою встретятся бывший чемпион среднего дивизиона UFC бразилец Андерсон Силва и американец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Видео с дуэлями взглядов можно посмотреть на официальном YouTube-канале UFC.

Главный кард UFC 234 выглядит следующим образом:

Средний вес, титульный бой: Роберт Уиттакер (ч) — Келвин Гастелум

Средний вес: Исраэль Адесанья — Андерсон Силва

Легчайший вес: Рани Яя — Рикки Саймон

Лёгкий вес: Девонт Смит — Дон Хен Ким

Полутяжёлый вес: Джим Крут — Райан Спанн.