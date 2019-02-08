Дуэли взглядов Уиттакер—Гастелум и Силва—Адесанья

В Мельбурн состоялась пресс-конференция, посвящённая турниру UFC 234, который пройдёт там 10 февраля.
В главном поединке вечера чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер будет защищать пояс против американского мексиканца Келвина Гастелума. В соглавном бою встретятся бывший чемпион среднего дивизиона UFC бразилец Андерсон Силва и американец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.
Видео с дуэлями взглядов можно посмотреть на официальном YouTube-канале UFC.
Главный кард UFC 234 выглядит следующим образом:
Средний вес, титульный бой: Роберт Уиттакер (ч) — Келвин Гастелум
Средний вес: Исраэль Адесанья — Андерсон Силва
Легчайший вес: Рани Яя — Рикки Саймон
Лёгкий вес: Девонт Смит — Дон Хен Ким
Полутяжёлый вес: Джим Крут — Райан Спанн.