Рой Джонс против Пакьяо. 1/4 финала баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. После завершения голосования в четырёх группах определились все четвертьфиналы своеобразного баттла. Первую путёвку в полуфинал оспорят Рой Джонс-младший и Мэнни Пакьяо.



Первый — экс чемпион мира в пяти весовых категориях и считается одним из самых ярких боксёров конца XX — начала XXI века. Американец уже завершил карьеру.

Что касается Пакьяо, то филиппинец становился чемпионом мира в восьми весовых категориях и сейчас также является обладателем пояса. Пакьяо — чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Regular.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».