Руис обещает нокаутировать Дж. Дэвиса

9 февраля в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча во втором полулёгком весе. Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис встретится с Уго Руисом. В преддверии встречи последний пообещал нокаутировать небитого доселе американца.

«Дэвис никогда не встречался с соперником, у которого есть такая же мощь, как и у меня. Не удивляйтесь, если я выиграю. Я нокаутирую его, нет ни одного неуязвимого бойца. Думаю, что я позабочусь о Дэвисе. Причина, по которой я выиграл нокаутом 33 поединка из 39, в том, что я люблю удивлять соперников, и я сделаю это в бою с Джервонтой», — приводит слова Руиса Boxingnews24.

Отметим, что Руис в бою заменит Абнера Мареса, который снялся с турнира из-за отслоения сетчатки глаза.