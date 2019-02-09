Серроне — Конору: будем сражаться за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе

Боец UFC Дональд Серроне подчеркнул, что ему предстоит встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором за временный титул в лёгком весе.



«Хорошие новости, Конор Макгрегор. Похоже, мы будем сражаться за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Титульный бой между США и Ирландией, виски Proper 12 и Budweiser», — написал в своём «твиттере» Дональд Серроне.

Посмотреть твит можно в «твиттере» Дональда Серроне.



Стоит напомнить, что в январе Макгрегор после победы Серроне во встрече с Александером Эрнандесом написал в «Твиттере» следующее: «За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю».



Позднее Макгрегор и Серроне договорились вместе выпить виски и пиво.