Комми не сможет провести бой с Ломаченко из-за травмы

Чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Ричард Комми не сможет встретиться в объединительном поединке с украинским боксёром чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко, сообщает BoxingScene.



Причиной стала травма руки, полученная Комми в последнем поединке с Исой Чаниевым, в котором ганец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул IBF.



Согласно медицинскому обследованию, Комми потребуется по меньшей мере шесть недель на восстановление, из-за этого он не сможет провести полноценную подготовку к поединку с Ломаченко, который был намечен на 12 апреля 2019 года.



Таким образом, Ломаченко проведёт поединок 12 апреля с другим боксёром. Предполагается, что соперником Василия станет обязательный претендент на титул WBA Энтони Кролла.