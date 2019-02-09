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Комми не сможет провести бой с Ломаченко из-за травмы

Комми не сможет провести бой с Ломаченко из-за травмы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Ричард Комми не сможет встретиться в объединительном поединке с украинским боксёром чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко, сообщает BoxingScene.

Причиной стала травма руки, полученная Комми в последнем поединке с Исой Чаниевым, в котором ганец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул IBF.

Согласно медицинскому обследованию, Комми потребуется по меньшей мере шесть недель на восстановление, из-за этого он не сможет провести полноценную подготовку к поединку с Ломаченко, который был намечен на 12 апреля 2019 года.

Таким образом, Ломаченко проведёт поединок 12 апреля с другим боксёром. Предполагается, что соперником Василия станет обязательный претендент на титул WBA Энтони Кролла.

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