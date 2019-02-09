Ковалёв намерен боксировать ещё минимум два года

Чемпион WBO в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв заявил, что планирует боксировать ещё не менее двух лет.



35-летний Ковалёв 3 февраля единогласным решением судей победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул WBO.

«Думаю, что ещё пару лет смогу выступать. Самое главное, есть желание и есть силы», — цитирует Сергея ТАСС.



По словам боксёра, он достиг взаимопонимания со своим новым тренером Бадди Макгиртом.



«Я почувствовал большую разницу, вы сами всё видели. Толковый тренер может много чего дать, много тактически интересных вещей. С Бадди мы сразу достигли взаимопонимания, человек просто увидел мои огрехи, я показал ему свой любительский стиль. Подготовка была восемь недель, главное — он не дал мне перетрудиться», — сказал Ковалёв.