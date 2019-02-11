Томпсон: не собираюсь относиться к бою с Петтисом легко

Боец UFC Стивен Томпсон поделился ожиданиями от поединка с Энтони Петтисом.



«Петтис сам вызвал меня. Я согласен сделать это. Он считает, что хорошо меня знает, потому что я дважды дрался с Тайроном Вудли, который тренируется у тренера Петтиса. Дюк Руфус считает, что хорошо просчитал меня, но я собираюсь доказать ему, что он не прав.



Я двигаюсь больше, чем Петтис. Я больше использую углы октагона, много использую удары ногами. Мы чем-то похожи, но я думаю, что он более разносторонний. Он ловил на приёмы сильных грэпплеров. Я не собираюсь относиться к этому поединку легко. Он хорош в стойке, он может нокаутировать, но я собираюсь поприветствовать Петтиса в среднем весе с распростёртыми объятиями», — приводит слова Томпсона MMAFighting.