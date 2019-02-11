PFL отстранила бойца из-за обвинений в домашнем насилии

Боец ММА Джош Коупленд был временно отстранён от боёв организацией PFL из-за обвинений в домашнем насилии.



«PFL не терпит вопросов, связанных с домашним насилием. Согласно политике нашей компании, после ареста Джош Коупленд временно отстранён от работы», — цитирует заявление организации MMAFighting.



36-летний боец был арестован в штате Колорадо 2 февраля. У жены бойца, согласно заявлениям полиции, был отчётливо виден синяк на левом глазу, порез и кровотечение. У неё на лице и шее была кровь. Предположительно, пара поспорила, и спор перерос в физическую стычку. Жена ударила Коупленда по лицу несколько раз, Коупленд ответил тем же. Инцидент произошёл на глазах у их общего ребёнка. По словам Коуплендла, он не помнит, как ударил жену.