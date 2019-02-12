Майорга вернётся на ринг 6 апреля

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга не намерен завершать карьеру. Никарагуанец снова готовится выйти на ринг. 6 апреля 2019 года он выступит на турнире в Гватемале, где встретится с перспективным бойцом Лестером Мартинесом, сообщает BoxingScene.

Для последнего это будет дебютный поединок на профессиональном ринге. На Мартинеса в Гватемале возлагаются большие надежды. В 2018 году он завоевал золото на Играх стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Встреча Майорги с Мартинесом состоится в промежуточном весе — 77 кг.

Напомним, что 45-летний Рикардо Майорга последний раз появлялся на ринге в апреле 2018 года, когда досрочно проиграл Родольфо Гомесу. Это поражение стало для него третьим в минувших четырёх поединках.