Паскаль: первое поражение от Альвареса сделало Ковалёва скромнее

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль поделился впечатлениями от недавней победы чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва над Элейдером Альваресом.

«Ковалёв провёл хороший бой. Он придерживался плана. Убийственное поражение в первом бою с Элейдером сделало его скромнее, и в этот раз он слушал тренера. Бой Бивола и Смита? Бивол — фаворит противостояния, но у Смита остаётся шанс на лаки-панч.

Что касается меня, то я собираюсь вернуться в ринг в конце июня. Точной даты пока нет, но я хочу драться с лучшими», — приводит слова Паскаля Boxingtalk.

Напомним, что в прошлом Жан Паскаль дважды выходил на ринг с Сергеем Ковалёвым и оба раза проигрывал россиянину досрочно. Предыдущий бой Паскаль также провёл с боксёром из России, уступив Дмитрию Биволу.