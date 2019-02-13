Нганну: Миочич заслуживает реванша с Кормье

Тяжеловес UFC Франсис Нганну считает, что бывший чемпион в тяжёлом дивизионе Стипе Миочич обоснованно требует реванша с действующим обладателем титула Даниэлем Кормье, которому он уступил пояс в июле 2018 года.

«Я думаю, что Стипе расстроен по понятным причинам. Мне кажется, что он заслуживает реванша. Он был чемпионом UFC четырежды и только потом потерял пояс. Так что он заслуживает реванша. Почему они ему его не дают, не знаю, но он этого заслуживает», — цитирует Нганну MMA News.

Ранее Кормье объяснил, почему не намерен проводить с Миочичем второй бой.

«Я никому ни хрена не должен! Вы хотите знать, почему я не дерусь с Миочичем снова? Причина первая: он потерял свой статус. Почему я выступил с момента нашего боя, а он нет? Он проиграл в бою, он всё ещё чемпион? Причина вторая: у меня травма. Причина третья: как я могу выступить ещё лучше? Я побил его за один раунд в прошлый раз», — сказал Кормье.