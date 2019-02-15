Харитонов: я готов к бою с Фёдором Емельяненко, если он выиграет в следующем бою

Российский MMA-тяжеловес Сергей Харитонов не исключает возможности поединка с соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Сейчас, после его поражения, я не хочу боя с ним. Но если Фёдор продолжит карьеру, выиграет свой следующий поединок, то почему нет? Если это будет интересно организации и зрителям, я готов. Нужно ли ему заканчивать карьеру? Мирко Крокопу 44 года, он чувствует себя отлично. Я не вижу смысла Фёдору уходить в 42 года. Он ещё может выступать 3-4 года. Пару лет назад я упал за 16 секунд. И мне говорили, что пора завершать карьеру. А сейчас я здесь, выиграл 5-7 поединков, уже сбился со счёта. Надо встать, подняться и снова показать результат», — сказал Харитонов в интервью MMA Fighting.

Следующий бой Сергей проведёт 16 февраля с Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215.