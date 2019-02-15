Исмаилов и Василевский проведут поединок на ACA 95

Российские MMA-средневесы Магомед Исмаилов и Вячеслав Василевский проведут бой на турнире ACA 95, который пройдёт в Москве 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.



Этот поединок станет для Магомеда дебютным в ACA. Ранее он выступал в организации Fight Nights Global. Всего на счету у 32-летнего Исмаилова 13 побед, два поражения и одна ничья, которая пришлась на его последний поединок. В нём он в октябре прошлого года встречался с Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights 90.

30-летний Василевский является бывшим чемпионом M-1 Global в среднем весе. В MMA у него 32 победы при 6 поражениях. С 2017 года Вячеслав выступал в ACB (ныне часть промоушена ACA. — Прим. ред.). Последний его поединок датируется декабрём 2017-го. Тогда на турнире ACB 77 Василевский техническим нокаутом в первом раунде уступил Альберту Дураеву и не смог завоевать вакантный титул ACA.