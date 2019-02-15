На Минакова и менеджера Нурмагомедова подан иск в суд

Менеджерская компания RusFighters подала в суд на менеджера бойцов Али Абдель-Азиза и на бывшего чемпиона Bellator в тяжёлом весе Виталия Минакова, сообщает Forbes.

Иск, поданный в Верховный суд округа Ориндж 16 января, утверждает, что Минаков нарушил контракт с RusFighters, в то время как Абдель-Азиз якобы намеренно вмешался в их отношения.



Согласно заявлению, Минаков подписал эксклюзивное агентское соглашение с RusFighters 13 февраля 2016 года. Соглашение обязывало Виталия выплачивать 20% от гонорара за бой в течение следующих трёх лет.



В RusFighters утверждают, что Виталий усилиями Али в августе 2018 года заключил контракт с Bellator, по которому за шесть боёв Минаков заработает минимум $ 1,8 млн. В настоящем RusFighters добивается восстановления своего своего статуса эксклюзивного агента Минакова, а также хочет от Виталия компенсацию в размере 20% по его контракту с Bellator.



Отметим, что Абдель-Азиз является менеджером российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а также целого ряда других российских бойцов.