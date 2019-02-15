Гарсия: хочу, чтобы меня называли одним из величайших боксёров всех времён

Обладатель титула WBC лёгкой категории Майки Гарсия высказался о поединке против чемпиона IBF полусреднего веса Эррола Спенса, который состоится 16 марта в Арлингтоне.

«В своей карьере я всегда стремился боксировать с лучшими, и бой с Эрролом Спенсом — именно этот поединок. Я хочу, чтобы меня называли одним из величайших боксёров всех времён. И что может быть лучше, чем выиграть титул полусреднего веса и стать чемпионом пяти дивизионов.

Я испытываю огромное уважение к Эрролу и его достижениям, но я рассчитываю покинуть ринг со званием чемпиона мира в полусреднем весе. Это поединок, которого я с нетерпением ждал в течение долгого времени, и я планирую показать фанатам выступление, которое они никогда не забудут», — цитирует Гарсию Boxing247.