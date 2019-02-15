Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа, который ему присудила Атлетическая комиссия штата Невада за выходку на турнире UFC 229, на котором он встречался с Конором Макгрегором, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя команды российского спортсмена.



«Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за товарищей в размере $ 50 тыс. и оплатил услуги адвоката — $ 200 тыс.», — цитирует ТАСС представителя команды Хабиба Нурмагомедова.



Напомним, за самовольный уход из октагона и участие в массовой драке Хабиба на 9 месяцев отстранили от боёв, а также оштрафовали на $ 500 тыс. Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов оштрафованы на $ 25 тысяч каждый и отстранены от боёв на один год за потасовку, спровоцированную в октагоне после поединка Хабиба с Конором Макгрегором.

Нурмагомедов заплатит штрафы за Тухугова и за брата Абубакара