Бой Харитонова и Митриона на турнире Bellаtor 215 признан несостоявшимся

Встреча российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 215 признана несостоявшейся. Мероприятие проходило в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

На 15-й секунде Митрион попал в пах россиянину, пытаясь провести лоукик. Харитонов не смог продолжить бой. Впоследствии американец извинился перед зрителями и Сергеем, покинувшим октагон на носилках.

На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.

40-летний Митрион за свою карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.

Напомним, в одном из предыдущих шоу промоушена Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко.