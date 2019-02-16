У Харитонова диагностирована гематома

Российскому бойцу Bellator Сергею Харитонову диагностировали гематому после поединка с Мэттом Митрионом, который был признан несостоявшимся из-за удара в пах, нанесённого Митрионом на 15-й секунде боя.



«Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться», — приводит слова представителя команды Харитонова ТАСС.



На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.



40-летний Митрион за карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.