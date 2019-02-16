Шлеменко: Митрион попал в пах Харитонову, потому что он корявый

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о ситуации в поединке Сергея Харитонова и Мэтта Митриона.



«Было ли подобное в карьере? Да, конечно. И я попадал в пах, и мне попадали. Это распространенный удар. Тем более Митрион – левша, а Хартитонов – правша. Получается, Митриону удобнее пробивать внутренний лоу-кик, он так и делал. Почему он туда попал? Потому что он корявый. На него сейчас все набросились, я его не оправдываю, но он реально всегда был таким. Он и руками-то бьет коряво, а ногами еще хуже. Вот он туда и залепил. Думаю, это чистая случайность.



Ударить так специально возможно, но специально туда сложно попасть. Я несколько раз пересмотрел эпизод и вот что могу сказать: чтобы попасть специально, нужно хотя бы туда посмотреть. А он не смотрел. Да и какие цели? Могут же победу отдать сопернику. Митриону еще повезло, что судьи решили признать бой несостоявшимся», — приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».