Крылов: удар Митриона не был умышленным

Боец UFC Никита Крылов поделился впечатлениями от поединка Сергея Харитонова и Мэтта Митриона, который прошёл на турнире Bellator 215. В ходе первого раунда американец провёл удар ниже пояса, после чего Харитонов не смог продолжить бой. Встреча была признана несостоявшейся. Крылов убеждён, что Митрион провёл неприятный удар неумышленно.

«Судья поступил верно. Сергей отказался продолжать бой, к тому же рефери видел, что удар не был умышленным. И я уверен, что явного умысла в ударе Митриона не было, такое случается в MMA. У меня был такой же момент, тогда соперник решил продолжать бой. Тогда рефери не стал снимать с меня очки, штрафовать, так как удар был неумышленным», — сказал Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.