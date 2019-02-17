Конго — Бэйдеру: отдай мой пояс

В ночь на 17 февраля мск боец Bellator в тяжёлом весе Чейк Конго победил единогласным решением судей Виталия Минакова. Предполагается, что теперь француз сразится с Райаном Бэйдером за титул чемпиона организации.

Чейк уже сейчас выразил готовность помериться силами с Райаном и потребовал у того пояс.

«Я прекрасно выступил и только что нанёс поражение бойцу, который ранее никогда не проигрывал. Так что задаю вопрос: где мой пояс? Хочу кое-что прояснить. Бэйдер, где бы ты ни был, приходи и принеси мне пояс, тогда для тебя всё сложится легко. Если ты этого не сделаешь, я заставлю», — приводит слова Конго MMAJunkie.

Райан Бэйдер завоевал титул, победив в финале Гран-при Bellator Фёдора Емельяненко.