Спенс: не собираюсь полагаться на свои габариты

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился мнением о предстоящем поединке с чемпионом WBC в лёгком весе Майки Гарсией.



«Я тренируюсь по методикам старой школы, так что меня не беспокоит, как Гарсия собирается стать сильнее, набрав вес. Размер важен, но большее значение имеют навыки и боксёрский интеллект. Я не собираюсь полагаться на свои габариты.

Я не воспринимаю соперника как не очень крупного бойца. он здорово обучен, у него нет поражений и он был чемпионом в весовой категории, которая на одну ниже, чем та, в которой я обладаю титулом. Я готовлюсь к встрече с лучшей версией Майки Гарсии но уверен, что после боя рефери поднимет именно мою руку вверх», — приводит слова Эррола Спенса BoxingTalk.



Поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и обладателя титула WBC в лёгкой категории Гарсии состоится 16 марта в Арлингтоне. Бой пройдёт в весовой категории Спенса.