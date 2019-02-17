Гаджиев: кто-то сказал Тактарову, что надо делать хайп на громких заявлениях

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев раскритиковал бывшего бойца ММА Олега Тактарова за его высказывания о последних боях российских бойцов.



«В последнее время Олег Тактаров разошёлся не на шутку, став этаким блогером от MMA. Всё бы ничего, но в каждом своём видео он только и делает, что выражает негатив по отношению к бойцам — соотечественникам, а порой и целым регионам.

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К слову, в оценке того, что Виталя Минаков продемонстрировал во вчерашнем бою с Конго, поспорить с Олегом сложно, но зачем примеры из серии «Художественная школа»? Я не против художников, но к чему это сравнение в принципе?

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Минаков не только в спортивном самбо, но и в смешанных единоборствах многое давно доказал. Я был с ним в день первого пятираундового боя с Конго, и этот бой он выиграл именно на бойцовском характере.

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Думаю, что Олегу кто-то сказал, что надо делать хайп на громких негативных заявлениях, чтобы не забывали. Сам Олег один из пионеров MMA в России, отличный был боец, хотя уровень его оппозиции и был довольно специфическим. Но последние лет 20 он сам себя позиционировал как шоумена больше, всё о Голливуде рассуждал, а теперь в единоборства вернулся аналитиком.



Олег, твой взгляд на единоборства действительно очень важен для всех фанатов #MMA в России, но тебе надо сменить формат, как с точки зрения локации, переместившись из темных комнат в светлые студии, так и с точки зрения риторики, хватит «г*вниться».

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Если Олег решит всерьёз заняться аналитикой, то я лично организую хорошую студию для регулярных интервью», — написал в своём «инстаграме» Гаджиев.

Тактаров: Минаков — не боец