После уличной драки скончался чемпион России по рукопашному бою

Чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в уличной драке, произошедшей утром 17 февраля у здания Минкомсвязи в Москве, сообщает Московский Комсомолец.



По информации источника, конфликт разгорелся на Тверской улице. Павлов вступил в драку с охранником после словесной перепалки — охранник попросил нарушителя спокойствия предъявить документы и объяснить цель своего нахождения в неположенном месте. По словам сотрудника ведомственной охраны, они вместе с оппонентом упали на землю, и юноша скончался. Врачи предполагают, что смерть спортсмена наступила от сердечной недостаточности. Окончательную причину смерти установит следствие. Назначены необходимые экспертизы.



22-летний Геннадий Павлов — уроженец Орловской области. Он победил на первенстве страны по универсальному бою среди юниоров в весе до 90 кг/ в 2016 году. Кроме того, он неоднократно завоевывал медали на соревнованиях. и являлся матсером спорта по универсальному бою.