Нганну: Кормье должен отомстить за Веласкеса

Тяжеловес UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над Кейном Веласкесом нокаутом за 26 секунд.

«Вы можете посмотреть видео и увидите апперкот. Возможно, именно после него колено Кейна подогнулось, потому что он отключился. Кейн — борец. На моём счету много борцов. Они всегда стараются залезть в борьбу. Это отличная победа, которую я ждал два года, так как вызывал его с момента боя с Орловским. Но я должен двигаться вперёд. Это не титул. Я хочу пояс.

Я думаю, Кормье должен отомстить за своего партнёра по команде. Брок Леснар? Он просто расхаживает и болтает, но никогда не выходит на бой. Я могу подраться с Миочичем, всегда говорил, что хотел бы провести с ним реванш. Но сейчас моя цель — пояс», — цитирует Нганну MMA Junkie.