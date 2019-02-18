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Минаков: хочу поздравить Конго с победой и пожелать ему успеха в титульном бою

Минаков: хочу поздравить Конго с победой и пожелать ему успеха в титульном бою
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал поражение от Чика Конго.

Россиянин уступил французу единогласным решением судей на турнире Bellator 216, который прошёл вчера, 17 февраля.

«Друзья, хочу поблагодарить всех за поддержку, за то, что следите и переживаете. Хочу поздравить Чика Конго с победой и пожелать ему успеха в титульном поединке. Знаю, что у всех в умах большой знак вопроса: «Что с формой? Почему так тяжело выглядел и не смог ничего показать?!» Что есть, то есть. Причины, конечно, существуют, но это не аргумент. Я принял решение драться, но… Уверен, всё ещё будет», – написал Минаков в «Инстаграме».

Отметим, что этот бой был для Виталия первым с декабря 2017 года.

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