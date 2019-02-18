Лобов: я сделал Макгрегору и Нурмагомедову сотни миллионов долларов

Боец Артём Лобов не считает, что из-за него у его спарринг-партнёра Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова были проблемы.

Напомним, что ранее Лобов нелицеприятно высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего Хабиб с сокомандниками при личной встрече попросил Артёма ответить за слова. Недовольный поступком Нурмагомедова Макгрегор напал на автобус, в котором был Хабиб. Всё это вылилось в поединок между Хабибом и Конором, который стал рекордным по продажам PPV.

«Что? Из-за меня у них было много проблем? Я сделал им сотни миллионов долларов. И всё это началось не из-за моих комментариев. Хабиб первым начал называть Конора «цыплёнком», оскорбляя его. Я никогда бы не смог промолчать в такой ситуации, поэтому, когда меня спросили об этом по российских СМИ, я должен был что-то ответить. Иначе что я за друг такой?

Буду честен, я был готов подписать контракт с Bare Knuckle ещё в декабре. Они сделали мне отличное предложение. Но я хотел боя с Тухуговым. Никакой другой бой на тот момент не имел для меня смысла. Дело не в деньгах. Это было делом чести. Это был бы большой бой, может, даже самый большой для России. Когда они сказали, что не смогут подраться, я ушёл в Bare Knuckle», — сказал Лобов LA Times.