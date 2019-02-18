Рябинский: могу сказать, что бой между Усиком и Поветкиным возможен

Поединок между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком и российским экс-чемпионом в супертяжёлом весе Александром Поветкиным возможен. Об этом заявил Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», представляющей интересы Поветкина.



«Пока могу сказать, что такой бой возможен, но нельзя сказать, что всё решено. Это проект, думаем сейчас над организацией такого поединка. Есть несколько вариантов, в том числе и поединок против Усика. Александр восстанавливается, набирает форму, всё идёт хорошо. Это именно та причина, которая нас смущает в проведении боя с Усиком. Сейчас Поветкину надо набрать форму после операции», — сказал Рябинский в интервью «Р-Спорт».