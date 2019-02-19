В Bellator хотят организовать бой Фёдора Емельяненко и Крокопа в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер подчеркнул, что был бы не против организовать поединок Фёдора Емельяненко в Москве. По словам Кокера, он хотел бы видеть соперником Емельяненко Мирко Крокопа.



«Я всегда говорил, что было бы здорово, если бы перед завершением карьеры Фёдор Емельяненко провёл поединок в России или Японии. Особенно здорово, если бы он сделал это в Москве. Я знаю, что Мирко Крокоп был бы не против реванша. Но теперь мне нужно провести переговоры с Емельяненко», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.



В последнем поединке Емельяненко проиграл Райану Бедеру в финале Гран-при Bellator. Мирко Крокоп встречался с Емельяненко в 2005 году, проиграв ему решением судей на турнире Pride Final Conflict 2005.