Волков: уверен, мы с Нганну встретимся в октагоне, и это будет непростой бой

Российский тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал поединок между Кейном Веласкесом и Фрэнсисом Нганну, победу нокаутом в котором за 26 секунд одержал второй.

«Не мог обойти стороной поединок Веласкес — Нганну. Мне задают много вопросов, и вот моё мнение. Я долго ждал этого поединка, ведь каждый из этих бойцов мой потенциальный оппонент. Как и всем, мне очень была интересна форма Кейна.

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Но каким же нужно быть могучим, чтобы в тебя влетел Кейн Веласкес и порвал от столкновения с тобой себе колено?! Хоть это и была случайность, она могла произойти в бою только с таким мощным атлетом, как Фрэнсис. Кейн до боя говорил, что не стоит бороться с Нганну в начале поединка, и сам допустил такую ошибку. Бросить его оказалось не просто. Нганну растёт от боя к бою и становится по-настоящему устрашающей силой. Уверен, что однажды мы встретимся в октагоне, и это будет не простой бой для нас обоих!» — написал Волков в «Инстаграме».

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