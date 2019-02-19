Порье: UFC, не звоните мне, если не хотите дать мне титульный бой

Легковес UFC Дастин Порье назвал имена соперников, с которыми он хотел бы провести следующий поединок.

«UFC, поставьте на кон титул или предложите мне большой гонорар, в противном случае даже не звоните. Послушайте, я должен подраться с Фергюсоном. Если он ждёт Нурмагомедова, значит, я должен встретиться с Макгрегором или Холлоуэем, если он перейдёт в лёгкий вес. У Яквинты же больше шансов продать мне дом, чем провести поединок со мной на UFC 236», — написал Порье в «Твиттере», сделав отсылку на то, что вторая работа Яквинты — риэлтерство.

Отметим, что Дастин не раз ретвитил посты фанатов, в которых они говорят, что Порье должен драться с Фергюсоном за временный пояс лёгкого веса. На предложение провести поединок с Нейтом Диасом Дастин ответил: «Погнали».