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Миллер: Джошуа треснет, как яйцо

Миллер: Джошуа треснет, как яйцо
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который состоится 1 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Миллер обещает, что британцу в бою не удастся справиться с его мощью.

«Вы определённо можете ожидать, что я доставлю Джошуа много проблем. Знаю, он прекрасно понимает, что его ждёт. Он треснет, словно яйцо, гарантирую. Не знаю, сколько ударов он сможет принять. Знаю, что он не готов встретиться с бойцом моих размеров. Это бокс, и здесь нужно тяжело работать и делать всё, чтобы одержать победу», — приводит слова Миллера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Миллер на пресс-конференции толкнул Энтони Джошуа.

Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов
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