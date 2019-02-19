Миллер: Джошуа треснет, как яйцо

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который состоится 1 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Миллер обещает, что британцу в бою не удастся справиться с его мощью.

«Вы определённо можете ожидать, что я доставлю Джошуа много проблем. Знаю, он прекрасно понимает, что его ждёт. Он треснет, словно яйцо, гарантирую. Не знаю, сколько ударов он сможет принять. Знаю, что он не готов встретиться с бойцом моих размеров. Это бокс, и здесь нужно тяжело работать и делать всё, чтобы одержать победу», — приводит слова Миллера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Миллер на пресс-конференции толкнул Энтони Джошуа.