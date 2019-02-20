Шаматава, Гончаров и Коков проведут открытую тренировку в Краснодаре

22 февраля в Краснодаре в Мегацентре «Красная Площадь» состоится открытая тренировка бойцов—участников турнира ACA 94, который пройдёт в Краснодаре 30 марта.

В тренировке примет участие местный краснодарский боец Гога Шаматава, который на ACA 94 в родном для себя городе проведёт бой против Расула Албасханова. Также в открытой тренировке зрители увидят других участников ACA 94: бывшего чемпиона WFCA, претендента на титул объединённого чемпиона ACA тяжеловеса Евгения Гончарова и бойца лёгкого веса Мухамеда Кокова.

«Зрители тренировки смогут не только пообщаться со спортсменами и зарядиться духом ММА, а также получат уникальную возможность выиграть билеты на турнир АСА 94», — сообщают в пресс-службе лиги ACA.