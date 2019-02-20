Харитонов согласен провести бой с Митрионом 11 мая

Российский боец Bellator Сергей Харитонов согласится провести поединок с Мэттом Митрионом на турнире Bellator 221 11 мая 2019 года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.



Напомним, что ранее Митрион в своём «инстаграме» предложил Харитонову повторно провести поединок, пообещав не проводить запрещённых ударов. Первый поединок Мэтта Митриона и Сергея Харитонова был признан несостоявшимся — Митрион уже на первой минуте первого раунда ударил соперника в пах. Харитонов не смог продолжить поединок, бой был остановлен, Сергея отправили в больницу. Позднее судьи признали этот бой несостоявшимся.



Турнир Bellator 221 пройдёт в Чикаго. Главным боем турнира Bellator 221 станет поединок чемпиона организации в лёгком весе Майкла Чендлера и Патрисиу Фрейра.