Мохнаткина подписала контракт с Bellator

Шестикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина подписала контракт с ММА-организацией Bellator, сообщает ТАСС. Об этом заявил представитель спортсменки Адриан Бакош.



«Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator», — подчеркнул Бакош.



Контракт рассчитан на четыре поединка, дата дебюта и имя соперницы пока неизвестны.



Марина Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. Также в её активе золото Универсиады в Казани и победа на Всемирных играх боевых искусств.



На счету 30-летней спортсменки четыре победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Муж Мохнаткиной — Михаил — также выступает в ММА, он является чемпионом мира по самбо.