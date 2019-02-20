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Мохнаткина подписала контракт с Bellator

Мохнаткина подписала контракт с Bellator
Бокс/ММА / ММА

Шестикратная чемпионка мира по самбо россиянка Марина Мохнаткина подписала контракт с ММА-организацией Bellator, сообщает ТАСС. Об этом заявил представитель спортсменки Адриан Бакош.

«Марина Мохнаткина будет выступать в Bellator», — подчеркнул Бакош.

Контракт рассчитан на четыре поединка, дата дебюта и имя соперницы пока неизвестны.

Марина Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по самбо. Также в её активе золото Универсиады в Казани и победа на Всемирных играх боевых искусств.

На счету 30-летней спортсменки четыре победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Муж Мохнаткиной — Михаил — также выступает в ММА, он является чемпионом мира по самбо.

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