Минаков: не буду оспаривать результат боя — после драки кулаками не машут

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал поражение от Чейка Конго.

Россиянин уступил французу единогласным решением судей на турнире Bellator 216, который прошёл 17 февраля.

«Не думайте, что я недооцениваю Чейка, но даже в таком состоянии я должен был победить француза. Однако я не ожидал, что во время самого поединка у меня будет такая слабость и я даже не смогу перевести схватку в партер. Признаюсь честно: сил не было вообще. Поэтому у меня была только одна тактика — хорошо попасть по сопернику. К сожалению, сделать этого я не смог.

С судьями не принято спорить, но то, что они отдали Конго победу единогласным решением, как минимум странно. Я считаю, что первый и третий раунды остались за мной. Быть может, серия пропущенных ударов в самом конце поединка повлияла на их решение. Тем не менее, точно не думаю, что потерпел поражение всухую. Но лично я оспаривать ничего не собираюсь — после драки кулаками не машут», — приводят слова Минакова «Известия».